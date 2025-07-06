Тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал о подготовке команды в летнее межсезонье

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский дал комментарий касательно подготовки команды в рамках летнего межсезонья.

«Как подготовить команду в такое экстремально короткое межсезонье? Я уже сказал ребятам, что наша работа будет продолжаться весь сезон. Конечно же, хочется больше времени на подготовку, но уже хорошо, что хотя бы какое-то время у нас есть. Я, признаться, не люблю приходить в команду в ходе сезона. А сейчас у меня есть время познакомиться с футболистами, привить команде свой стиль игры, и к этому стилю они уже привыкают. Повторюсь, я доволен тем, как футболисты проявляют себя на тренировках», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.