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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты матчей 1/4 финала с 5 на 6 июля: как сыграли ПСЖ — Бавария, Реал — Боруссия, полуфиналисты

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты матчей 1/4 финала с 5 на 6 июля, календарь, сетка
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Сегодня, в ночь с 5 на 6 июля мск, завершился очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись два заключительнных матча 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 5 на 6 июля (время — московское):

«Бавария» — «ПСЖ» — 0:2.
«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд — 3:2.

Таким образом, стала известна ещё одна пара полуфиналистов турнира: «ПСЖ» встретится с мадридским «Реалом». В другой полуфинальной паре сойдутся бразильский «Флуминенсе» и «Челси» из Англии.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025
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