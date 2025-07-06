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Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира — 2025

Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира — 2025
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Стали известны все полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу.

Полуфинальные пары клубного ЧМ-2025

«Флуминенсе» — «Челси»

«ПСЖ» — «Реал»

Полуфинальные матчи клубного чемпионата мира пройдут 8 и 9 июля. Финальный матч турнира состоится 13 июля.

Рекордсменом по количеству побед на клубном чемпионате мира является «Реал», который выигрывал трофей 5 раз. На втором месте по этому показателю является «Барселона». Каталонский клуб побеждал на турнире три раза.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Манчестер Сити», который в финальном матче 2023 года обыграл «Флуминенсе» со счётом 4:0.

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