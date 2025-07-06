Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал КЧМ после победы над «Баварией»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о победе своей команды в 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года с «Баварией». Встреча завершилась победой французского гранда со счётом 2:0.

«Это была напряжённая игра против серьёзного соперника, который создал нам трудности. Я удовлетворен итогом. Чувствую себя немного странно. Я испытываю гордость. У нас много болельщиков, и мы показали хороший уровень игры, заслужив победу в этом непростом матче. «Бавария» — крепкая команда. Мы стремимся играть в футбол. Концовка встречи была испытанием, поскольку нам пришлось защищаться в меньшинстве. На результат влияет многое. «Бавария» проявила себя хорошо и могла одержать победу», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью DAZN после матча.

В полуфинале турнире команда Энрике встретится с мадридским «Реалом».

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