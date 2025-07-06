Тренер «Реала» Алонсо высказался о победе в матче с «Боруссией» на клубном ЧМ-2025

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу в четвертьфинальном матче с «Боруссией» (3:2) на клубном чемпионате мира. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 3:2.

«Всё было под контролем — и результат, и то, что мы почти ничего не позволили сопернику. Последние 10 минут выдались немного сумасшедшими. Мы потеряли форму и чуть сбавили интенсивность. К счастью, ничего серьёзного не произошло.

В целом, хорошая игра на протяжении 80 минут, а вот последние 10 — есть над чем поработать», — приводит слова Алонсо BBC.

В полуфинале турнира «Реал» встретится с «ПСЖ». В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с «Челси».