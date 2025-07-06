Тренер «Реала» Алонсо высказался о победе в матче с «Боруссией» на клубном ЧМ-2025
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу в четвертьфинальном матче с «Боруссией» (3:2) на клубном чемпионате мира. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 3:2.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10' 2:0 Гарсия – 20' 2:1 Байер – 90+2' 3:1 Мбаппе – 90+4' 3:2 Гирасси – 90+8'
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет
«Всё было под контролем — и результат, и то, что мы почти ничего не позволили сопернику. Последние 10 минут выдались немного сумасшедшими. Мы потеряли форму и чуть сбавили интенсивность. К счастью, ничего серьёзного не произошло.
В целом, хорошая игра на протяжении 80 минут, а вот последние 10 — есть над чем поработать», — приводит слова Алонсо BBC.
В полуфинале турнира «Реал» встретится с «ПСЖ». В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с «Челси».
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