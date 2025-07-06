Энрике отреагировал на два удаления в составе «ПСЖ» в концовке матча КЧМ с «Баварией»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о ситуации с двумя удалениями игроков парижан в концовке матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года с «Баварией» (2:0).
«Что касается первого удаления Пачо, это однозначно красная карточка. По второму удалению я не уверен», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью DAZN после матча.
Напомним, на 82-й минуте встречи эквадорский защитник парижан Вильям Пачо пошёл в агрессивный отбор и совершил грубо наступил на ногу сопернику, получив прямую красную карточку. Через 10 минут уже в компенсированное ко второму тайму время французский защитник Лукас Эрнандес локтем попал по лицу португальскому латералю Рафаэлу Геррейру. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор вновь показал красную карточку.
В полуфинале соревнований «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом».
Необычные названия футбольных клубов:
- 6 июля 2025
-
03:00
-
02:43
-
02:42
-
02:35
-
02:30
-
02:15
-
02:05
-
01:42
-
01:41
-
01:21
-
01:14
-
01:01
-
00:54
-
00:52
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:26
-
00:20
-
00:18
-
00:06
- 5 июля 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:12
-
22:58
-
22:54
-
22:42
-
22:31
-
22:30
-
22:25