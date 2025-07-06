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Энрике отреагировал на два удаления в составе «ПСЖ» в концовке матча КЧМ с «Баварией»

Энрике отреагировал на два удаления в составе «ПСЖ» в концовке матча КЧМ с «Баварией»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о ситуации с двумя удалениями игроков парижан в концовке матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года с «Баварией» (2:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Что касается первого удаления Пачо, это однозначно красная карточка. По второму удалению я не уверен», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью DAZN после матча.

Напомним, на 82-й минуте встречи эквадорский защитник парижан Вильям Пачо пошёл в агрессивный отбор и совершил грубо наступил на ногу сопернику, получив прямую красную карточку. Через 10 минут уже в компенсированное ко второму тайму время французский защитник Лукас Эрнандес локтем попал по лицу португальскому латералю Рафаэлу Геррейру. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор вновь показал красную карточку.

В полуфинале соревнований «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом».

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