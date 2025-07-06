«Вечеринка удалась, в конце даже баян порвали». Борисов — о выходе «Реала» в полуфинал КЧМ

Комментатор Okko Sport Артём Борисов высказался о победе мадридского «Реала» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась победой испанцев со счётом 3:2.
«Алонсо хозяйничает уже как совсем просвещённый барин и друг искусств, все его ставки играют: и новая схема, и Гонсало Гарсия, и Гюлер как осевой игрок, и Модрич со скамейки. Неудивительно, что он чувствует себя вправе менять Джуда и Вини, пусть даже от греха. «Боруссия», как обычно, встретила «Реал» не в тот день. Я бы не винил Ковача — команда растаяла физически, ей, как бывает на хорошей вечеринке, уже хватит. А вечеринка удалась, в конце даже баян порвали», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Боруссия» завершила участие на КЧМ. «Реал», в свою очередь, вышел в полуфинал соревнований, где сыграет с «ПСЖ».
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
- 6 июля 2025
-
03:00
-
02:43
-
02:42
-
02:35
-
02:30
-
02:15
-
02:05
-
01:42
-
01:41
-
01:21
-
01:14
-
01:01
-
00:54
-
00:52
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:26
-
00:20
-
00:18
-
00:06
- 5 июля 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:12
-
22:58
-
22:54
-
22:42
-
22:31
-
22:30
-
22:25