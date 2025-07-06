«Вечеринка удалась, в конце даже баян порвали». Борисов — о выходе «Реала» в полуфинал КЧМ

Комментатор Okko Sport Артём Борисов высказался о победе мадридского «Реала» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась победой испанцев со счётом 3:2.

«Алонсо хозяйничает уже как совсем просвещённый барин и друг искусств, все его ставки играют: и новая схема, и Гонсало Гарсия, и Гюлер как осевой игрок, и Модрич со скамейки. Неудивительно, что он чувствует себя вправе менять Джуда и Вини, пусть даже от греха. «Боруссия», как обычно, встретила «Реал» не в тот день. Я бы не винил Ковача — команда растаяла физически, ей, как бывает на хорошей вечеринке, уже хватит. А вечеринка удалась, в конце даже баян порвали», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Боруссия» завершила участие на КЧМ. «Реал», в свою очередь, вышел в полуфинал соревнований, где сыграет с «ПСЖ».

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: