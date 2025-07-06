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«Вечеринка удалась, в конце даже баян порвали». Борисов — о выходе «Реала» в полуфинал КЧМ

«Вечеринка удалась, в конце даже баян порвали». Борисов — о выходе «Реала» в полуфинал КЧМ
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Комментатор Okko Sport Артём Борисов высказался о победе мадридского «Реала» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась победой испанцев со счётом 3:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

«Алонсо хозяйничает уже как совсем просвещённый барин и друг искусств, все его ставки играют: и новая схема, и Гонсало Гарсия, и Гюлер как осевой игрок, и Модрич со скамейки. Неудивительно, что он чувствует себя вправе менять Джуда и Вини, пусть даже от греха. «Боруссия», как обычно, встретила «Реал» не в тот день. Я бы не винил Ковача — команда растаяла физически, ей, как бывает на хорошей вечеринке, уже хватит. А вечеринка удалась, в конце даже баян порвали», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Боруссия» завершила участие на КЧМ. «Реал», в свою очередь, вышел в полуфинал соревнований, где сыграет с «ПСЖ».

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