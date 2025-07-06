Расписание матчей 1/2 финала клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

На клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в эти дни в США, завершился этап 1/4 финала и начинается стадия полуфинала. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игр 1/2 финала КЧМ-2025.

Расписание матчей 1/2 финала клубного ЧМ — 2025 (время — московское):

Вечер 8 июля

22:00 8 июля. «Флуминенсе» (Бразилия) — «Челси» (Англия).

Вечер 9 июля

22:00 9 июля. «Реал» Мадрид (Испания) — «ПСЖ» (Франция).

Напомним, матчи клубного чемпионата мира проходят в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Все игры турнира официально на территории РФ можно смотреть на онлайн-кинотеатре Okko.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: