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Расписание матчей 1/2 финала клубного чемпионата мира по футболу 2025 года: во сколько начало ПСЖ — Реал, Флуминенсе — Челси

Расписание матчей 1/2 финала клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
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На клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в эти дни в США, завершился этап 1/4 финала и начинается стадия полуфинала. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игр 1/2 финала КЧМ-2025.

Расписание матчей 1/2 финала клубного ЧМ — 2025 (время — московское):

Вечер 8 июля

22:00 8 июля. «Флуминенсе» (Бразилия) — «Челси» (Англия).

Вечер 9 июля

22:00 9 июля. «Реал» Мадрид (Испания) — «ПСЖ» (Франция).

Напомним, матчи клубного чемпионата мира проходят в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Все игры турнира официально на территории РФ можно смотреть на онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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