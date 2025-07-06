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Страшная травма игрока «Баварии» Мусиалы и 2 удаления «ПСЖ» — в видеообзоре 1/4 финала КЧМ

Вчера вечером, 5 июля, завершился матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором французский «ПСЖ» обыграл немецкую «Баварию» со счётом 2:0. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте.

В составе победителей голами отличились французские атакующие футболисты: Дезире Дуэ и Усман Дембеле. Ассистировали им португальский опорник Жоау Невеш и марокканский латераль Ашраф Хакими. Отметим, в концовке встречи с поля были удалены два защитника парижан: Вильям Пачо и Лукас Эрнандес. Кроме того, в первом тайме страшную травму после столкновения с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой получил атакующий полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала. «Чемпионат» предлагает видеообзор данной встречи.

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Благодаря данной победе подопечные Луиса Энрике вышли в полуфинал соревнований, где сойдутся с мадридским «Реалом».

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