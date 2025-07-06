Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Бавария — 2:0, видеообзор матча, голы Дуэ, Дембеле, травма Мусиалы, Доннарумма, 5 июля 2025, клубный чемпионат мира

Страшная травма игрока «Баварии» Мусиалы и 2 удаления «ПСЖ» — в видеообзоре 1/4 финала КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера вечером, 5 июля, завершился матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором французский «ПСЖ» обыграл немецкую «Баварию» со счётом 2:0. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

В составе победителей голами отличились французские атакующие футболисты: Дезире Дуэ и Усман Дембеле. Ассистировали им португальский опорник Жоау Невеш и марокканский латераль Ашраф Хакими. Отметим, в концовке встречи с поля были удалены два защитника парижан: Вильям Пачо и Лукас Эрнандес. Кроме того, в первом тайме страшную травму после столкновения с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой получил атакующий полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала. «Чемпионат» предлагает видеообзор данной встречи.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Благодаря данной победе подопечные Луиса Энрике вышли в полуфинал соревнований, где сойдутся с мадридским «Реалом».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
Энрике отреагировал на два удаления в составе «ПСЖ» в концовке матча КЧМ с «Баварией»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android