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Стал известен характер травмы и примерные сроки восстановления лидера «Баварии» Мусиалы

Стал известен характер травмы и примерные сроки восстановления лидера «Баварии» Мусиалы
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьёзную травму в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ» (0:2). В концовке первого тайма 22-летний футболист немецкой команды получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

Согласно информации популярного немецкого издания Bild, у Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждения связок, из-за чего игрока ожидает восстановление на срок 4–5 месяцев.

По итогам матча «Бавария» покинула клубный чемпионат мира. В полуфинале «ПСЖ» встретится мадридским «Реалом». В минувшем сезоне во всех турнирах на клубном уровне с учётом КЧМ хавбек принял участие в 44 матчах, в которых он отметился 21 голом и восемью результативными передачами.

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