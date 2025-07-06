Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе посвятил Жоте гол в ворота «Боруссии» на клубном ЧМ-2025

Мбаппе посвятил Жоте гол в ворота «Боруссии» на клубном ЧМ-2025
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посвятил свой гол в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской «Боруссией» (3:2) погибшему в автокатастрофе нападающему «Ливерпуля» Диогу Жоте. Напомним, игрок сборной Португалии попал в ДТП в четверг, 3 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

После гола Мбаппе на пальцах показал игровой номер Жоты.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат.

5 июля состоялись похороны Жоты и его брата Андре Силвы. Церемония прошла на кладбище Гондомара – города, где выросли футболисты.

Материалы по теме
Нападающий «Ливерпуля» погиб в страшной аварии. Тяжёлые кадры с похорон Жоты. LIVE
Live
Нападающий «Ливерпуля» погиб в страшной аварии. Тяжёлые кадры с похорон Жоты. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android