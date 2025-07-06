Мбаппе посвятил Жоте гол в ворота «Боруссии» на клубном ЧМ-2025
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посвятил свой гол в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской «Боруссией» (3:2) погибшему в автокатастрофе нападающему «Ливерпуля» Диогу Жоте. Напомним, игрок сборной Португалии попал в ДТП в четверг, 3 июля.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10' 2:0 Гарсия – 20' 2:1 Байер – 90+2' 3:1 Мбаппе – 90+4' 3:2 Гирасси – 90+8'
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет
После гола Мбаппе на пальцах показал игровой номер Жоты.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат.
5 июля состоялись похороны Жоты и его брата Андре Силвы. Церемония прошла на кладбище Гондомара – города, где выросли футболисты.
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