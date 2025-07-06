Мбаппе посвятил Жоте гол в ворота «Боруссии» на клубном ЧМ-2025

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посвятил свой гол в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской «Боруссией» (3:2) погибшему в автокатастрофе нападающему «Ливерпуля» Диогу Жоте. Напомним, игрок сборной Португалии попал в ДТП в четверг, 3 июля.

После гола Мбаппе на пальцах показал игровой номер Жоты.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат.

5 июля состоялись похороны Жоты и его брата Андре Силвы. Церемония прошла на кладбище Гондомара – города, где выросли футболисты.