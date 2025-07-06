Алонсо высказался о предстоящем матче «Реала» с «ПСЖ» в полуфинале КЧМ-2025
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я никогда не играл против них. У них сейчас хорошая динамика — и в игре, и в энергетике. Это будет серьёзный вызов. До этого момента мы хорошо прогрессировали, показывали конкурентный уровень, и теперь пришло время перейти на следующий этап. Мы хотим сыграть в финале», — приводит слова Алонсо Real France.
Напомим, на стадии четвертьфинала «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «ПСЖ», в свою очередь, в четвертьфинале одолел «Баварию» (2:0).
В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с «Челси».
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