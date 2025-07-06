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«Реал» обновил национальный рекорд, который держался 23 года

«Реал» обновил национальный рекорд, который держался 23 года
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Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб обновил национальный рекорд по числу матчей в рамках одного сезона.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

Как сообщает One Football, встреча стала 67-й для «Реала» в сезоне-2024/2025, что является лучшим показателем для испанских клубов в истории и будет улучшен, так как команда продолжает участвовать на КЧМ-2025 и встретится с «ПСЖ» в полуфинале турнира.

Ранее рекорд также принадлежал «Реалу». «Королевский клуб» провёл в сезоне-2001/2002 66 матчей. Третье место также остаётся за мадридским грандом. В кампании-1999/2000 клуб провёл 65 игр. Лучший результат в истории «Атлетико» в сезоне-2009/2010 и «Барселоны» в розыгрыше — 2011/2012 — по 64 матча.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

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