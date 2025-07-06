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Пять голов в видеообзоре матча «Реал» — «Боруссия» в четвертьфинале клубного ЧМ-2025

Пять голов в видеообзоре матча «Реал» — «Боруссия» в четвертьфинале клубного ЧМ-2025
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Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 3:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

В составе победителей забивали Гонсало Торрес, Франсиско Гарсия и Килиан Мбаппе. За «Боруссию» забивали Максимилиан Байер и Серу Гирасси.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На стадии полуфинала «Реал» встретится с «ПСЖ», а «Челси» сыграет с «Флуминенсе».

Полуфинальные матчи клубного чемпионата мира пройдут 8 и 9 июля. Финальный матч турнира состоится 13 июля.

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