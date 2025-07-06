Пять голов в видеообзоре матча «Реал» — «Боруссия» в четвертьфинале клубного ЧМ-2025

Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Гонсало Торрес, Франсиско Гарсия и Килиан Мбаппе. За «Боруссию» забивали Максимилиан Байер и Серу Гирасси.

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На стадии полуфинала «Реал» встретится с «ПСЖ», а «Челси» сыграет с «Флуминенсе».

Полуфинальные матчи клубного чемпионата мира пройдут 8 и 9 июля. Финальный матч турнира состоится 13 июля.