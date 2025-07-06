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«Не очень конкурентоспособны». Гришин назвал момент игры ЦСКА — ОФК, который его напряг

«Не очень конкурентоспособны». Гришин назвал момент игры ЦСКА — ОФК, который его напряг
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Бывший российский футболист, выступавший за ЦСКА Александр Гришин высказался об игре армейцев в матче 2-го тура BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2).

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

«В этой игре меня напрягло немножко одно. В первом тайме ЦСКА играл настолько здорово, что ОФК только один раз перешел центр поля. Но во втором тайме, когда вышли молодые ребята, то ОФК перехватил инициативу. Здесь встает вопрос. Молодые футболисты вышли и доказали всем, что даже на фоне этой команде не очень конкурентоспособны. У Челестини много пищи для размышления», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занял второе место на Братском кубке — 2025, заработав шесть очков в двух матчах и имея разницу голов +4. Первое место заняло «Динамо», которое также набрало шесть очков, но с лучшей разницей мячей: семь забитых и один пропущенный мяч — +6.

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