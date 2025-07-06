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Тренер «Баварии» Компани отреагировал на поражение в матче 1/4 финала КЧМ с «ПСЖ»

Тренер «Баварии» Компани отреагировал на поражение в матче 1/4 финала КЧМ с «ПСЖ»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями от поражения своей команды в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года с французским «ПСЖ». Игра завершилась со счётом 0:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Думаю, что такие ситуации помогают увеличить мотивацию на будущее. Мы не будем критиковать команду за плохую игру, мы выступили так, как и ожидали против «ПСЖ», но не смогли получить результат. Это футбол. К сожалению, нам не удалось создать ещё 2-3 голевых момента в конце матча после удалений у «ПСЖ». Это было реально. Мы заранее знали, что исход поединка решат детали, и именно это произошло. Завтра мы возвращаемся домой, после чего у нас будет трёхнедельный отпуск. Подготовка к новому сезону начнётся не ранее чем через три недели. Игроки нуждаются в отдыхе, чтобы подготовиться к следующему этапу», — приводит слова Компани портал Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

После данного поражения мюнхенская команда покинула турнир. «ПСЖ» продолжит соревнования и сыграет в матче за выход в финал с мадридским «Реалом».

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