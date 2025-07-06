«Я нечасто бываю так зол». Тренер «Баварии» Компани — о страшной травме Мусиалы

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о серьёзной травме полузащитника и лидера мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы, получившему перелом в столкновении с итальянским голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой концовке первого тайма матча 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором парижане выиграли со счётом 2:0.

«Я нечасто бываю так зол в перерывах, и не на своих игроков — я понимаю, что в жизни есть более важные вещи. Для этих парней футбол — это жизнь. Люди, как Джамал [Мусиала], живут ради игры. Он только что оправился от одного повреждения, и теперь произошла новая травма. Чувствуешь себя беспомощным. Я всё ещё переживаю, но не из-за результата — таков футбол —, а из-за того, что это случилось с тем, кто так любит этот вид спорта.

Я не тот, кто жалуется. Это случилось, и наша задача — гарантировать, чтобы подобные инциденты не повторялись. Нужно сохранять спокойствие и трезвость мышления. Честно говоря, иногда необходима удача. Сегодня мы не смогли предотвратить травму Мусиалы. Не всегда удаётся всё контролировать. Это очень прискорбно», — приводит слова Компани портал Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее авторитетные немецкие СМИ сообщили, что у Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждения связок. Он пропустит минимум четыре месяца.

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