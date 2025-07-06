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«Это и так его сильно зацепит». Куртуа призвал не обвинять Доннарумму из-за травмы Мусиалы

«Это и так его сильно зацепит». Куртуа призвал не обвинять Доннарумму из-за травмы Мусиалы
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о нашумевшем эпизоде матча 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались «Бавария» и «ПСЖ». Напомним, в концовке первого тайма 22-летний хавбек немецкой команды Джамал Мусиала получил перелом ноги после столкновения с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. Игрока увезли с поля на носилках.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Обвинять Доннарумму за травму Мусиалы кажется мне чрезмерным. Вратари всегда идут за мячом. Нападающие тоже не сдерживаются, когда идут на нас. Бывает, попадают по лицу. Просто вышла неудача. Но это и так его [Доннарумму] сильно зацепит», — приводит слова Куртуа портал Carrusel Deportivo.

Отметим, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан, которые вышли в полуфинал соревнований.

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