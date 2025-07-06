Супруга Фёдора Смолова подробно прокомментировала скандальный конфликт мужа в «Кофемании»

Карина Смолова, блогер, модель и диджей, являющаяся супругой российского футболиста Фёдора Смолова поделилась комментарием о скандальном эпизоде с дракой мужа в «Кофемании» в центре Москвы, о которой стало известно 5 июля.

«Хочу прокомментировать ситуацию, которая произошла с моим мужем, Фёдором Смоловым. Драки — абсолютно неприемлемы! И поверьте — мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся.

Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции. Требуется очень много ресурса, чтобы справляться с последствиями травли за годы карьеры.

По себе могу сказать, регулярно читать про себя гадости очень тяжело. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю, почему такое может случиться.

Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим. Эта ситуация была ошибкой, которую Фёдор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством. В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Пишу «мы», потому что все решения мы с мужем принимали вместе.

Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась всё больше и больше — и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий. Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всём разобраться.

Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно. Когда мы отказались платить, видео «слили» в интернет. Этот случай эмоциональной дисрегуляции мой муж прорабатывает в терапии. Для него этот поступок — так же глуп и бессмысленен, как и для всех вас.

Что до меня. Признавая эти действия недопустимыми, я всё равно никогда не отрекусь от своего мужа. Я была рядом весь месяц раскаяния и шантажа, буду рядом и сейчас. И всегда», — написала Карина Истомина в своём телеграм-канале.

Отметим, инцидент произошёл 28 мая в 7:30 утра, однако видео стало известно общественности только сейчас.

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