Корниленко – о драке с участием Смолова: у меня сразу в памяти поступок Зидана

Бывший футболист «Крыльев Советов», «Зенита» и «Блэкпула» Сергей Корниленко высказался о драке с участием бывшего нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в «Кофемании».

«Я считаю, что его очень жестко спровоцировали. Я знаю Федора — абсолютно спокойный и адекватный парень. Я не ожидал от него. Это что такое должны были сказать? У меня почему‑то сразу в памяти поступок Зидана, когда был такой матч, где нельзя было подводить команду, и он не удержался и этот поступок против Матерацци совершил. Конечно, спровоцировать любого человека можно и не всегда можно удержаться. Надо себя держать в руках и быть выше всего этого, — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.