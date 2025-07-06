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Нойер раскрыл, что сказал Доннарумме после нашумевшего эпизода с травмой Мусиалы

Нойер раскрыл, что сказал Доннарумме после нашумевшего эпизода с травмой Мусиалы
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о происшествии в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 между «Баварией» и «ПСЖ». В концовке первого тайма 22-летний полузащитник немецкой команды Джамал Мусиала получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. Игрока вынесли с поля на носилках.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«В этой ситуации играть было не обязательно. Это было слишком рискованно. Он понимал, что может нанести травму. Я подошёл к нему и сказал: «Не хочешь подойти к нашему игроку?» Из уважения это должно быть сделано — подойти и пожелать человеку всего наилучшего. В конце концов, он всё-таки это сделал», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

Ранее вратарь «Реала» Тибо Куртуа призвал не обвинять Доннарумму из-за травмы Мусиалы. Отметим, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан. Теперь подопечные Луиса Энрике сыграют в полуфинале соревнований.

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