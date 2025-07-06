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Клёб де Фут Монреаль – Интер Майами, результат матча МЛС 6 июля 2025, счет 1:4

«Интер Майами» одержал первую победу в МЛС после вылета с КЧМ, у Месси дубль и передача
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Завершился матч МЛС, в котором «Клёб де Фут Монреаль» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Сапуто» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

США — Major League Soccer . МЛС
06 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Овусу – 2'     1:1 Алленде – 33'     1:2 Месси – 40'     1:3 Сеговия – 60'     1:4 Месси – 62'    

В составе победителей забивали Тадео Алленде, Лионель Месси (дважды) и Теласко Сеговия. Отметим, что также на счету Месси результативная передача.

Единственный гол в составе хозяев забил Принц Овусу.

«Интер Майами» одержал первую победу после вылета с клубного чемпионата мира, где команда в 1/8 финала проиграла «ПСЖ» со счётом 0:4. В рамках МЛС «Интер Майами» одержал третью победу подряд.

«Клёб де Фут Монреаль» потерпел второе поражение за последние три матча в МЛС.

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