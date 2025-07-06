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Мор объяснил, какие изменения внёс Челестини в игру ЦСКА

Мор объяснил, какие изменения внёс Челестини в игру ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре ЦСКА при новом главном тренере швейцарском специалисте Фабио Челестини.

«Думал, что у ЦСКА будет перестройка, будет новая схема. Но глобально мало что изменилось. Команда играет 4–4–2, фланги заполняют крайние защитники, а полузащитники действуют ближе к центру поля. Два нападающих много двигаются. Челестини глобально менять не стал — только нюансы, которые мне нравятся. Быстрая игра, выход из обороны низом, нет длинных передач в борьбу на нападающего, командное хорошее движение, много вбеганий и забеганий. Мне такая игра нравится. Я не ожидал, что ЦСКА так хорошо будет выглядеть», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

9 июня ЦСКА объявил, что сербский специалист Марко Николич принял решение покинуть клуб. 20 июня было официально объявлено о назначении нового главного тренера, которым стал швейцарец Челестини. В период работы Челестини армейцы выиграли в трёх контрольных матчах: разгромили «Амкал» (4:0), а также одержали верх в двух встречах Братского кубка с сербскими ОФК (4:2) и «Партизаном» (3:1).

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