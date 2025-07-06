Луис Энрике высказался о тяжёлой травме Мусиалы после стыка с Доннаруммой

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на скандальный эпизод матча с участием французского гранда и мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 (2:0). Напомним, в концовке первого тайма 22-летний хавбек мюнхенской команды Джамал Мусиала получил перелом ноги после столкновения с итальянским голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. Немецкий футболист не смог покинуть поле самостоятельно.

«Позвольте мне пожелать Джамалу Мусиале хорошего восстановления. Это был трудный матч, и ему не повезло, потому что Доннарумма упал на него. Травмы случаются и в спорте высокого уровня», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ранее СМИ подтвердили, что у Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости, а также повреждения связок. В связи с данным повреждением немец может остаться без футбола на ориентировочный срок в четыре-пять месяцев.

Самые опасные травмы в футболе: