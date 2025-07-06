Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике высказался о тяжёлой травме Мусиалы после стыка с Доннаруммой

Луис Энрике высказался о тяжёлой травме Мусиалы после стыка с Доннаруммой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на скандальный эпизод матча с участием французского гранда и мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 (2:0). Напомним, в концовке первого тайма 22-летний хавбек мюнхенской команды Джамал Мусиала получил перелом ноги после столкновения с итальянским голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. Немецкий футболист не смог покинуть поле самостоятельно.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Позвольте мне пожелать Джамалу Мусиале хорошего восстановления. Это был трудный матч, и ему не повезло, потому что Доннарумма упал на него. Травмы случаются и в спорте высокого уровня», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ранее СМИ подтвердили, что у Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости, а также повреждения связок. В связи с данным повреждением немец может остаться без футбола на ориентировочный срок в четыре-пять месяцев.

Материалы по теме
Нойер раскрыл, что сказал Доннарумме после нашумевшего эпизода с травмой Мусиалы
Стал известен характер травмы и примерные сроки восстановления лидера «Баварии» Мусиалы

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android