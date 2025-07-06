«ПСЖ» обратился к получившему серьёзную травму ноги звезде «Баварии» Джамалу Мусиале

Аккаунт «Пари Сен-Жермен» в соцсети X (ранее Twitter) отреагировал на страшную травму атакующего хавбека «Баварии» Джамала Мусиалы в очном матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года, который завершился победой парижан — 2:0.

«Пари Сен-Жермен» желает Джамалу Мусиале скорейшего выздоровления», — написала пресс-служба французского гранда.

Напомним, в концовке первого тайма встречи 22-летний немецкий полузащитник в борьбе за мяч столкнулся с итальянским голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. Эпизод завершился тяжелейшей травмой игрока, из-за которого футболист не смог покинуть поле самостоятельно. Игрока отвезли в больницу, после чего в СМИ сообщили о том, что Джамал получил перелом левой малоберцовой кости, а также повреждение связок. Ориентировочный срок восстановления — 4-5 месяцев.

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