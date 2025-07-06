«Атланта» с Миранчуком не смогла одолеть «Ди-Си Юнайтед», но прервала серию из 3 поражений

Утром 6 июля завершился очередной матч регулярного чемпионата американской МЛС, в котором «Ди-Си Юнайтед» принимал «Атланту Юнайтед». Команды играли на стадионе «Ауди Филд» (Вашингтон, США). Матч завершился ничейным результатом — 0:0.

Российский хавбек Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл 87 минут, после чего был заменён, оставшись без результативных действий.

Отметим, что эта ничья стала четвёртым матче кряду для «пятиполосных» без побед в МЛС, однако команде норвежского специалиста Ронни Дейла удалось прервать серию из трёх поражений. Всего же у «Атланты» 18 очков в 20 матчах в сезоне-2025. Красно-чёрные располагаются на 13-м месте в Восточной конференции и на 26-м в сводной таблице МЛС. У столичной команды в активе 19 очков после 21-й встречи. «Ди-Си Юнайтед» располагается на 12-й строчке Востока.

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