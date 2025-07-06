Президент «ПСЖ» высказался о критике клубного чемпионата мира по футболу

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался относительно нового формата проведения клубного чемпионата мира.

«Конечно, когда вы организовываете такой турнир, есть вещи, которые не идеальные, но в целом это – прекрасно. Новый рынок для футбола, для бренда, для всего клуба. Я не понимаю, почему люди критикуют этот турнир. Ранее клубы и игроки никогда не участвовали в чемпионате мира… Надо мыслить позитивно.

В футболе много финансовых проблем. Игроки, тренер – все мотивированы. Мы подходим к каждому матчу отдельно, чтобы пройти как можно дальше», – приводит слова функционера RMC Sport.

Напомним, в 1/2 финала турнира «ПСЖ» сыграет с «Реалом».

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча