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В «Наполи» рассматривают возможность возвращения Осимхена в состав команды

В «Наполи» рассматривают возможность возвращения Осимхена в состав команды
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Руководство итальянского «Наполи» рассматривает вариант возвращения в состав первой команды форварда Виктора Осимхена, сообщает Il Mattino.

По информации источника, в течение последних нескольких дней функционеры клуба пытаются наладить отношения с 26-летним футболистом.

Впервые за долгое время открыто обсуждается идея возможного возвращения игрока в состав команды. Это связано с трудностями в подписании футболистов на позицию нападающего на трансферном рынке.

Вопрос возвращения Осимхена активно обсуждается как на уровне руководства «Наполи», так и тренерского штаба. Антонио Конте не против видеть игрока в команде, хотя сам футболист представляет для себя другое будущее.

Также сообщается, что агенты Осимхена продолжают работать над вариантами трудоустройства футболиста. Утверждается, что они недавно контактировали с клубами АПЛ.

Напомним, этот сезон Осимзен провёл на правах аренды за «Галатасарай».

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