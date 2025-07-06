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Хакан Чалханоглу близок к подписанию контракта с новым клубом

Хакан Чалханоглу близок к подписанию контракта с новым клубом
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«Галатасарай» продолжает вести переговоры о трансфере центрального полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, турецкий клуб достиг принципиальной договорённости с 31-летним хавбеком, который готов сменить команду.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отличился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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