Хакан Чалханоглу близок к подписанию контракта с новым клубом

«Галатасарай» продолжает вести переговоры о трансфере центрального полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, турецкий клуб достиг принципиальной договорённости с 31-летним хавбеком, который готов сменить команду.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отличился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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