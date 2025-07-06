В «Баварии» упрекнули Доннарумму после тяжёлой травмы Мусиалы

Директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением о ситуации с серьёзной травмой полузащитника команды Джамала Мусиалы, который пострадал от столкновения с итальянским голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. Инцидент произошёл во время матча 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором парижане одолели мюнхенскую команду со счётом 2:0.

«Если прыгнуть на ноги соперника с весом 100 кг, то существует высокий риск получения травмы. Я не думаю, что он [Доннарумма] действовал намеренно. Однако в то же время он не проявил должной осторожности», — приводит слова Эберля Sky Sport Germany.

По сообщениям СМИ, у Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. В связи с этими травмами он может пропустить 4-5 месяцев игры.

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