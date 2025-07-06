Мюллер резко ответил на вопрос, останется ли в «Баварии» после травмы Мусиалы

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер, который, как ожидалось, провёл свой последний матч за клуб, сыграв с «ПСЖ» на клубном чемпионате мира, ответил на вопрос, не задержится ли он в команде в связи с тяжёлой травмой Джамала Мусиалы.

«Я понимаю, почему вы задаёте такой вопрос, но это немного — не то чтобы бестактно — некомфортно для меня, что ли», — сказал Мюллер в интервью после матча.

Напомним, в игре с «ПСЖ» Мусиала получил перелом ноги после столкновения с голкипером соперника Джанлуиджи Доннаруммой и выбыл на длительный срок. По информации СМИ, его возвращение состоится не раньше, чем через четыре месяца.

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