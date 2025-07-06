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Эмоции Доннаруммы после стыка с Мусиалой, из-за которого немец покинул поле на носилках

Эмоции Доннаруммы после стыка с Мусиалой, из-за которого немец покинул поле на носилках
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма сильно расстроился после эпизода, случившегося в концовке первого тайма матча 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Баварией». В компенсированное к первому тайму время немецкий хавбек мюнхенской команды Джамал Мусиала получил страшную травму, столкнувшись у лицевой с итальянским вратарём французского гранда.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

После контакта Доннарумма долгое время не мог поверить в случившееся и просто закрыл лицо футболкой.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, по итогам нашумевшего эпизода Мусиала покинул поле на носилках и отправился в больницу с подозрением на перелом. Позже в СМИ сообщили, что у Мусиалы выявлен перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Ожидается, что он сможет вернуться на поле не ранее чем через четыре-пять месяцев.

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