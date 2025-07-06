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Видео: 38-летний Месси с центра поля обыграл оборону «Монреаля», забив красивейший гол

Видео: 38-летний Месси с центра поля обыграл оборону «Монреаля», забив красивейший гол
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Завершился матч МЛС, в котором «Клёб де Фут Монреаль» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Сапуто» и закончилась победой гостей со счётом 4:1. В их составе дублем отметился звёздный нападающий Лионель Месси, а один из его голов был забит в очень красивом стиле.

США — Major League Soccer . МЛС
06 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Овусу – 2'     1:1 Алленде – 33'     1:2 Месси – 40'     1:3 Сеговия – 60'     1:4 Месси – 62'    

На 62-й минуте матча Месси в районе центрального круга получил передачу от Луиса Суареса, затем на дриблинге преодолел сопротивления всех ставших у него на пути игроков соперника, добрался до ворот и забил гол фирменным ударом с левой ноги.

ВИДЕО

Напомним, на счету Месси в данной игре также гол на 40-й минуте и результативный пас.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

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