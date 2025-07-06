Видео: 38-летний Месси с центра поля обыграл оборону «Монреаля», забив красивейший гол

Завершился матч МЛС, в котором «Клёб де Фут Монреаль» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Сапуто» и закончилась победой гостей со счётом 4:1. В их составе дублем отметился звёздный нападающий Лионель Месси, а один из его голов был забит в очень красивом стиле.

На 62-й минуте матча Месси в районе центрального круга получил передачу от Луиса Суареса, затем на дриблинге преодолел сопротивления всех ставших у него на пути игроков соперника, добрался до ворот и забил гол фирменным ударом с левой ноги.

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Напомним, на счету Месси в данной игре также гол на 40-й минуте и результативный пас.

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