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Эффектный гол Мбаппе ударом через себя «Боруссии» на КЧМ, который Килиан посвятил Жоте

Эффектный гол Мбаппе ударом через себя «Боруссии» на КЧМ, который Килиан посвятил Жоте
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Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился роскошным победным забитым голом ударом через себя в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской «Боруссией» (3:2), который посвятил погибшему в автокатастрофе нападающему «Ливерпуля» Диогу Жоте. Напомним, игрок сборной Португалии попал в ДТП в четверг, 3 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

Турецкий хавбек «сливочных» Арда Гюлер с правого фланга навесил на дальнюю штангу к линии вратарской, где бразильский защитник «шмелей» Ян Коуто отпустил Мбаппе, и тот в прыжке ножницами вогнал мяч в ближний угол. После этого Килиан подбежал к камере и на пальцах показал игровой номер Жоты — 20.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

28-летний Жота вместе со своим младшим братом погиб в аварии в провинции Самора, Испания. Похороны Диогу и Андре Силвы состоялись 5 июля на кладбище Гондомара — города, в котором выросли футболисты.

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