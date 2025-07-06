Эффектный гол Мбаппе ударом через себя «Боруссии» на КЧМ, который Килиан посвятил Жоте

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился роскошным победным забитым голом ударом через себя в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу с дортмундской «Боруссией» (3:2), который посвятил погибшему в автокатастрофе нападающему «Ливерпуля» Диогу Жоте. Напомним, игрок сборной Португалии попал в ДТП в четверг, 3 июля.

Турецкий хавбек «сливочных» Арда Гюлер с правого фланга навесил на дальнюю штангу к линии вратарской, где бразильский защитник «шмелей» Ян Коуто отпустил Мбаппе, и тот в прыжке ножницами вогнал мяч в ближний угол. После этого Килиан подбежал к камере и на пальцах показал игровой номер Жоты — 20.

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28-летний Жота вместе со своим младшим братом погиб в аварии в провинции Самора, Испания. Похороны Диогу и Андре Силвы состоялись 5 июля на кладбище Гондомара — города, в котором выросли футболисты.

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