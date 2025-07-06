38-летний Месси повторил редчайшее достижение Анри и ещё двух звёзд МЛС

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси повторил редчайшее достижение звёзд МЛС, став четвёртым игроком в истории североамериканской лиги, который в трёх подряд матчах забивает как минимум два гола и делает одну результативную передачу.
Как сообщает аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) MLS Communications, последним игроком, которому покорялось подобное статистическое достижение, был французский форвард Тьерри Анри с 25 марта по 7 апреля 2012 года. Ранее до Анри и Месси в МЛС в трёх матчах кряду оформляли минимум 2+1 лишь колумбиец Диего Серна (2001) и американец Анте Разов (1999).
Напомним, в активе Месси два гола и ассист в матче с «Клёб де Фут Монреаль» (4:1), дубль из голов и передач в игре с «Коламбус Крю» (5:1), а также 2+1 во встрече с всё тем же «Монреалем» (4:2). Так, у Месси шесть голов и семь передач в трёх играх с 25 мая 2025 года.
Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:
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