Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

38-летний Месси повторил редчайшее достижение Анри и ещё двух звёзд МЛС

38-летний Месси повторил редчайшее достижение Анри и ещё двух звёзд МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси повторил редчайшее достижение звёзд МЛС, став четвёртым игроком в истории североамериканской лиги, который в трёх подряд матчах забивает как минимум два гола и делает одну результативную передачу.

США — Major League Soccer . МЛС
06 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Овусу – 2'     1:1 Алленде – 33'     1:2 Месси – 40'     1:3 Сеговия – 60'     1:4 Месси – 62'    

Как сообщает аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) MLS Communications, последним игроком, которому покорялось подобное статистическое достижение, был французский форвард Тьерри Анри с 25 марта по 7 апреля 2012 года. Ранее до Анри и Месси в МЛС в трёх матчах кряду оформляли минимум 2+1 лишь колумбиец Диего Серна (2001) и американец Анте Разов (1999).

Напомним, в активе Месси два гола и ассист в матче с «Клёб де Фут Монреаль» (4:1), дубль из голов и передач в игре с «Коламбус Крю» (5:1), а также 2+1 во встрече с всё тем же «Монреалем» (4:2). Так, у Месси шесть голов и семь передач в трёх играх с 25 мая 2025 года.

Материалы по теме
Видео: 38-летний Месси с центра поля обыграл оборону «Монреаля», забив красивейший гол

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android