«Фламенго» готовит иск к Жерсону на $ 7 млн после перехода игрока в «Зенит»

Руководство бразильского «Фламенго» может подать иск к своему бывшему полузащитнику Жерсону на фоне его перехода в «Зенит», сообщает в соцсетях журналист Хулио Мигель Нето.

«Полузащитник Жерсон получил дату официальной презентации в качестве игрока российского «Зенита». Его дебют перед российскими болельщиками состоится 9 июля в товарищеском матче со швейцарским клубом «Сьон».

После официальной презентации руководство «Фламенго» рассматривает возможность обращения в суд с требованием выплаты неустойки в размере 40 млн реалов (около $ 7 млн). Это касается пункта 6.3 контракта с клубом из Рио-де-Жанейро, в котором говорится об имиджевых правах на игрока. Окончательное решение будет принято после того, как полузащитник будет представлен в своей новой команде», — говорится в посте Нето.

Напомним, Жерсон перешёл в «Зенит» за € 25 млн.

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