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Эмоциональная реакция Дэвиса на травму Мусиалы. Канадец стримил во время просмотра игры

Эмоциональная реакция Дэвиса на травму Мусиалы. Канадец стримил во время просмотра игры
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Восстанавливающийся от надрыва крестообразной связки колена левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис бурно отреагировал на эпизод с травмой одноклубника полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы во время матча 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ» (0:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

Защитник сборной Канады смотрел игру на стриме в своей квартире. Игрок не мог поверить своим глазам, громко закричал и упал на колени, сопровождая эти действия эмоциональными возгласами: «Нет! Нет! Нет...»

Фото: Кадр со стрима

Фото: Кадр со стрима

Напомним, в концовке первого тайма Мусиала получил тяжёлую травму, столкнувшись с итальянским вратарём французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. Позже в СМИ сообщили, что у Джамала выявлен перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Футболист может вернуться на поле не раньше, чем через четыре месяца.

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