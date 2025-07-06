Эмоциональная реакция Дэвиса на травму Мусиалы. Канадец стримил во время просмотра игры

Восстанавливающийся от надрыва крестообразной связки колена левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис бурно отреагировал на эпизод с травмой одноклубника полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы во время матча 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ» (0:2).

Защитник сборной Канады смотрел игру на стриме в своей квартире. Игрок не мог поверить своим глазам, громко закричал и упал на колени, сопровождая эти действия эмоциональными возгласами: «Нет! Нет! Нет...»

Фото: Кадр со стрима

Фото: Кадр со стрима

Напомним, в концовке первого тайма Мусиала получил тяжёлую травму, столкнувшись с итальянским вратарём французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой. Позже в СМИ сообщили, что у Джамала выявлен перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Футболист может вернуться на поле не раньше, чем через четыре месяца.

Самые опасные травмы в футболе: