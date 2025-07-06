Директор «Баварии» рассказал, почему клуб отказался от переговоров с Нико Уильямсом

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал требования вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса по поводу своей заработной платы.
«Это уже не относится к нам. Мы, разумеется, рассмотрели возможность трансфера такого игрока, как Нико Уильямс.
Однако, когда мы узнали его требования по зарплате для начала переговоров, «Бавария» оперативно приняла решение отступить и заявила: «Хорошо, значит, мы этим заниматься не будем», — приводит слова Эберля немецкое издание Kicker.
Ранее в СМИ появлялась информация, что контракт с вингером хочет заключить каталонская «Барселона».
Напомним, ранее стало известно, что Уильямс продлил контракт с баскским клубом до 2035 года.