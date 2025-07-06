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Неймар выложил пост после травмы Мусиалы в матче с «ПСЖ» на КЧМ

Неймар выложил пост после травмы Мусиалы в матче с «ПСЖ» на КЧМ
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Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал травму немецкого атакующего полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2). Игрок пострадал от столкновения с итальянским голкипером французской команды Джанлуиджи Доннаруммой.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Надеюсь, ты быстро поправишься и снова будешь сиять! Футбол нуждается в твоём таланте. Сил тебе!» — написал Неймар в соцсетях.

Фото: Соцсети Неймара

Напомним, по сообщениям СМИ, у Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. В связи с этими травмами он может пропустить четыре-пять месяцев.

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