«Он был там, со мной». Трент — о матче «Реала» на КЧМ после смерти Жоты

Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал, каково ему было играть в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией» (3:2) после смерти бывшего одноклубника и друга Диогу Жоты.

«Я хочу выразить свои соболезнования, а также поделиться своими мыслями и молитвами с моим близким другом. Я пять лет делил с ним [Жотой] раздевалку, и само собой разумеется, что его никто никогда не забудет. Он навсегда останется в наших сердцах.

Но, в конце концов, у меня сегодня была работа. Я должен был выйти на поле и сыграть за команду, помочь выиграть матч, как бы сложно это ни было. Я уверен, что он каким-то образом был там, со мной», — приводит слова Александер-Арнольда DAZN.

Напомним, англичанин и португалец вместе выступали в составе «красных» с 2020 года. Нынешним летом защитник присоединился к испанскому гранду.