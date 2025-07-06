«Он был там, со мной». Трент — о матче «Реала» на КЧМ после смерти Жоты

Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал, каково ему было играть в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией» (3:2) после смерти бывшего одноклубника и друга Диогу Жоты.
«Я хочу выразить свои соболезнования, а также поделиться своими мыслями и молитвами с моим близким другом. Я пять лет делил с ним [Жотой] раздевалку, и само собой разумеется, что его никто никогда не забудет. Он навсегда останется в наших сердцах.
Но, в конце концов, у меня сегодня была работа. Я должен был выйти на поле и сыграть за команду, помочь выиграть матч, как бы сложно это ни было. Я уверен, что он каким-то образом был там, со мной», — приводит слова Александер-Арнольда DAZN.
Напомним, англичанин и португалец вместе выступали в составе «красных» с 2020 года. Нынешним летом защитник присоединился к испанскому гранду.
- 6 июля 2025
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