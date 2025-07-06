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«Он был там, со мной». Трент — о матче «Реала» на КЧМ после смерти Жоты

«Он был там, со мной». Трент — о матче «Реала» на КЧМ после смерти Жоты
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Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал, каково ему было играть в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией» (3:2) после смерти бывшего одноклубника и друга Диогу Жоты.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

«Я хочу выразить свои соболезнования, а также поделиться своими мыслями и молитвами с моим близким другом. Я пять лет делил с ним [Жотой] раздевалку, и само собой разумеется, что его никто никогда не забудет. Он навсегда останется в наших сердцах.

Но, в конце концов, у меня сегодня была работа. Я должен был выйти на поле и сыграть за команду, помочь выиграть матч, как бы сложно это ни было. Я уверен, что он каким-то образом был там, со мной», — приводит слова Александер-Арнольда DAZN.

Напомним, англичанин и португалец вместе выступали в составе «красных» с 2020 года. Нынешним летом защитник присоединился к испанскому гранду.

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