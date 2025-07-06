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Вальверде повторил рекорд XXI века по матчам за сезон среди игроков топ-5 лиг Европы

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Этот матч стал знаковым для полузащитника мадридцев Федерико Вальверде.

Как сообщает Madrid Zone, уругваец провёл 64-й официальный матч за «Реал» в сезоне во всех турнирах, повторив рекорд века по количеству проведённых игр в одном сезоне среди футболистов топ-5 лиг Европы.

Столько же матчей проводили лишь трое игроков: Хосе Хурадо («Атлетико») в сезоне-2009/2010, Оскар («Челси») в сезоне-2012/2013 и Фернандо Торрес («Челси») в сезоне-2012/2013.

Следующая проведённая игра сделает Вальверде абсолютным рекордсменом по данному показателю. Напомним, в полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с «ПСЖ».

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