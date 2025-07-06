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Вальверде повторил рекорд XXI века по матчам за сезон среди игроков топ-5 лиг Европы

Вальверде повторил рекорд XXI века по матчам за сезон среди игроков топ-5 лиг Европы
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В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Этот матч стал знаковым для полузащитника мадридцев Федерико Вальверде.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

Как сообщает Madrid Zone, уругваец провёл 64-й официальный матч за «Реал» в сезоне во всех турнирах, повторив рекорд века по количеству проведённых игр в одном сезоне среди футболистов топ-5 лиг Европы.

Столько же матчей проводили лишь трое игроков: Хосе Хурадо («Атлетико») в сезоне-2009/2010, Оскар («Челси») в сезоне-2012/2013 и Фернандо Торрес («Челси») в сезоне-2012/2013.

Следующая проведённая игра сделает Вальверде абсолютным рекордсменом по данному показателю. Напомним, в полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с «ПСЖ».

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