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6 июля главные новости спорта, результаты КЧМ, результаты Уимблдона 2025, НХЛ, НБА, травма Мусиалы, Смолов, Реал, ПСЖ, Бавария

«Реал» сыграет с «ПСЖ» на КЧМ, Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру
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Испанский «Реал» переиграл дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале клубного чемпионата мира — 2025 и теперь сойдётся с французским «ПСЖ», который на той же стадии одолел «Баварию», сербский теннисист шестая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, победив соотечественника 49-й номер рейтинга АТР Миомира Кецмановича в матче третьего круга, у полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» победил «Боруссию» в матче КЧМ с тремя голами и удалением после 90-й минуты.
  2. «ПСЖ» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира — 2025.
  3. Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025.
  4. Стал известен характер травмы и примерные сроки восстановления лидера «Баварии» Мусиалы.
  5. «Майами» в дебютном матче Голдина обыграл «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА.
  6. «Зенит» готовит предложение по трансферу дорогостоящего форварда «Фламенго» — источник.
  7. «Коламбус» подписал контракт с Дмитрием Воронковым на общую сумму $ 8,35 млн.
  8. Игроку ЦСКА Вильягре провели МРТ правого коленного сустава после матча с ОФК.
  9. Самсонова установила национальный рекорд женского одиночного Уимблдона в игре с Касаткиной.
  10. Смолов после драки подал заявление в полицию о вымогательстве и мошенничестве — источник.
  11. «Реал» обновил национальный рекорд, который держался 23 года.
  12. Цыплаков подал в арбитраж НХЛ. «Айлендерс» предложили россиянину меньше зарплаты новичка.
  13. Томас Мюллер провёл свой последний матч за «Баварию».
  14. «Интер Майами» одержал первую победу в МЛС после вылета с КЧМ, у Месси дубль и передача.
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