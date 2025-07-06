«Реал» сыграет с «ПСЖ» на КЧМ, Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру
Испанский «Реал» переиграл дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале клубного чемпионата мира — 2025 и теперь сойдётся с французским «ПСЖ», который на той же стадии одолел «Баварию», сербский теннисист шестая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, победив соотечественника 49-й номер рейтинга АТР Миомира Кецмановича в матче третьего круга, у полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» победил «Боруссию» в матче КЧМ с тремя голами и удалением после 90-й минуты.
- «ПСЖ» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира — 2025.
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