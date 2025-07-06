«Реал» сыграет с «ПСЖ» на КЧМ, Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона. Главное к утру

Испанский «Реал» переиграл дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале клубного чемпионата мира — 2025 и теперь сойдётся с французским «ПСЖ», который на той же стадии одолел «Баварию», сербский теннисист шестая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, победив соотечественника 49-й номер рейтинга АТР Миомира Кецмановича в матче третьего круга, у полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».