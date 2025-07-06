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Похороны Диогу Жоты вчера вышли из-под контроля, на место была вызвана полиция

Похороны Диогу Жоты вчера вышли из-под контроля, на место была вызвана полиция
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Вчера, 5 июля, в Португалии полиция была вызвана к могиле Диогу Жоты и его брата Андре Силвы после того, как фанаты начали массово фотографироваться у места захоронения — всего через несколько часов после похорон, сообщает Daily Mail.

Церемония прощания состоялась в родном городе братьев – Гондомаре. Служба в церкви была закрыта для публики, но тысячи людей слушали трансляцию извне.

Как сообщает источник, после завершения службы доступ к могиле был открыт для болельщиков, однако ситуация быстро вышла из-под контроля: началась давка, люди делали фото у надгробий. Для урегулирования ситуации пришлось вызвать полицию, хотя впоследствии фанаты снова вернулись на кладбище.

Напомним, Жота и его брат погибли в автокатастрофе в Испании. Во время движения на их автомобиле лопнула шина.

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