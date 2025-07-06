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Григорян высказался о Мбаппе в преддверии матча «Реала» с «ПСЖ» в полуфинале КЧМ

Григорян высказался о Мбаппе в преддверии матча «Реала» с «ПСЖ» в полуфинале КЧМ
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян прокомментировал игру французского форварда Килиана Мбаппе в мадридском «Реале». Отметим, что по итогам этого сезона футболист получит «Золотую бутсу».

«Было понятно, что ему будет тяжело адаптироваться в «Реале». Он буксовал достаточно долго. Он буксовал, буксовал, а затем 31 гол набуксовал. Он выдающийся нападающий. В начале град критики, невнятная игра — затем раз и столько голов», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, французский форвард пополнил состав мадридского клуба в июле 2024 года. В минувшем сезоне футболист провёл 58 матчей во всех турнирах, где отметился 44 голами и пятью результативными передачами.

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