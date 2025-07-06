«Зенит» готовит предложение по трансферу дорогостоящего форварда «Фламенго» — источник

«Зенит» находится в поисках центрального нападающего и готовится сделать официальное предложение по 28-летнему форварду «Фламенго» Педро дос Сантосу. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, Педро — главная цель петербуржцев на позицию нападающего. На данный момент «Зенит» проводит активную закулисную работу по подготовке официального предложения. Между клубом и стороной игрока уже также были проведены первичные консультации.

Педро является игроком красно-чёрных с января 2021 года. С января по декабрь 2020 года он выступал за этот бразильский клуб на правах аренды. Всего в составе «Фламенго» он принял участие в 280 матчах во всех турнирах, в которых отметился 140 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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