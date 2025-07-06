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Тренер «Интер Майами» высказался о роли Месси в команде после дубля в матче с «Монреалем»

Тренер «Интер Майами» высказался о роли Месси в команде после дубля в матче с «Монреалем»
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал роль звёздного аргентинского форварда своей команды Лионеля Месси в матче МЛС с «Клёб де фут Монреаль» (4:1). Футболист в этой встрече отметился дублем.

США — Major League Soccer . МЛС
06 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Овусу – 2'     1:1 Алленде – 33'     1:2 Месси – 40'     1:3 Сеговия – 60'     1:4 Месси – 62'    

«Мы должны понимать, что Лео счастлив играть в футбол, и каждый раз, когда он будет в состоянии, он будет на поле. Когда Лео рядом, у нас есть преимущество, и мы хотим этим пользоваться. У нас впереди несколько матчей подряд, и нам понадобятся все игроки; кто бы ни получил вызов, он должен быть готов.

Это был важный матч, «Монреаль» был в хорошей форме, и команда в целом оказалась на высоте, мы провели отличную игру, очень сложно переключаться между такими разными соревнованиями, но мы выступили хорошо», — приводит слова Маскерано журналист Хосе Армандо.

Напомним, Месси выступает в составе «Интер Майами» с июля 2023 года.

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