Тренер «Интер Майами» высказался о роли Месси в команде после дубля в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал роль звёздного аргентинского форварда своей команды Лионеля Месси в матче МЛС с «Клёб де фут Монреаль» (4:1). Футболист в этой встрече отметился дублем.

«Мы должны понимать, что Лео счастлив играть в футбол, и каждый раз, когда он будет в состоянии, он будет на поле. Когда Лео рядом, у нас есть преимущество, и мы хотим этим пользоваться. У нас впереди несколько матчей подряд, и нам понадобятся все игроки; кто бы ни получил вызов, он должен быть готов.

Это был важный матч, «Монреаль» был в хорошей форме, и команда в целом оказалась на высоте, мы провели отличную игру, очень сложно переключаться между такими разными соревнованиями, но мы выступили хорошо», — приводит слова Маскерано журналист Хосе Армандо.

Напомним, Месси выступает в составе «Интер Майами» с июля 2023 года.