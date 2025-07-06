Тренер «Интер Майами» высказался о роли Месси в команде после дубля в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал роль звёздного аргентинского форварда своей команды Лионеля Месси в матче МЛС с «Клёб де фут Монреаль» (4:1). Футболист в этой встрече отметился дублем.
«Мы должны понимать, что Лео счастлив играть в футбол, и каждый раз, когда он будет в состоянии, он будет на поле. Когда Лео рядом, у нас есть преимущество, и мы хотим этим пользоваться. У нас впереди несколько матчей подряд, и нам понадобятся все игроки; кто бы ни получил вызов, он должен быть готов.
Это был важный матч, «Монреаль» был в хорошей форме, и команда в целом оказалась на высоте, мы провели отличную игру, очень сложно переключаться между такими разными соревнованиями, но мы выступили хорошо», — приводит слова Маскерано журналист Хосе Армандо.
Напомним, Месси выступает в составе «Интер Майами» с июля 2023 года.
- 6 июля 2025
-
09:10
-
09:00
-
08:55
-
08:54
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
07:57
-
07:54
-
07:41
-
07:28
-
07:27
-
06:59
-
06:56
-
06:29
-
06:25
-
06:15
-
06:09
-
06:02
-
05:57
-
05:52
-
05:52
-
05:46
-
05:39
-
05:31
-
04:54
-
04:36
-
04:20
-
04:16
-
04:08
-
04:00
-
03:54
-
03:35
-
03:28
-
03:19