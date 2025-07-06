Суперкомпьютер назвал нового главного фаворита на победу в клубном ЧМ после 1/4 финала

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира 2025 года после завершения 1/4 финала. Об этом сообщил Opta Analyst.

Так, вероятность победы французского «Пари Сен-Жермен» — 38,54%, шансы английского «Челси» оцениваются в 33,86%, а испанского «Реала» — в 24,67%. Самые низкие шансы у бразильского «Флуминенсе» (2,93%).

В первом полуфинале встретятся бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Вторая пара квартета сильнейших на турнире: французский «ПСЖ» — испанский «Реал». Встречи пройдут 8 и 9 июля. Победители в парах поборются за титул 13 июля.

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