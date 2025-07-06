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Песьяков — о переходе Комличенко в «Локомотив»: вне «Спартака» как будто спокойнее жить

Песьяков — о переходе Комличенко в «Локомотив»: вне «Спартака» как будто спокойнее жить
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о переходе нападающего Николая Комличенко в «Локомотив». Ранее форвард играл за «Ростов».

— Комличенко – в «Локомотиве». Известно, что на него ещё претендовал «Спартак» и были звонки от Деяна Станковича. Удивлён выбором Николая?
— Прежде всего здесь выбор футболиста. Понятное дело, что «Спартак» – народная команда, очень пристальное внимание и так далее. Не знаю, насколько Коля выбирал. Опять же, из разряда, как у Осипенко: наверное, более, так скажем, знаком и больше шансов играть. Играть постоянно. Я и с Колей, и с Максимом разговаривал. Мне кажется, что там был более индивидуальный выбор самих футболистов.

— Получается, что не хотят идти в «Спартак»?
— Не знаю. Как будто бы спокойнее жить (смеётся). Мы можем только гадать. Николай может сам на это ответить. При возможности спросишь у него (улыбается), — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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