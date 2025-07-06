Песьяков высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером «Динамо»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о назначении экс-тренера донской команды Валерия Карпина в московское «Динамо».

«Я знаю Валерия Георгиевича достаточно хорошо, как мне кажется, как человека, который любит свою работу и не может без неё. Не буду углубляться и говорить, был ли это его ход конём или чтобы в медиа обсуждалось. Я знаю Карпина. Он фанат своего дела. Пока глаза горят, он будет работать. Четыре месяца достаточно, чтобы отдохнуть. Футболисты, которые закончили, говорят: отдохнул ты два-три месяца и как будто бы не знаешь уже, что делать. Понятно, что у Карпина была сборная. Но в нынешних реалиях как будто бы эта работа не доставляет столько проблем, сколько могла доставлять, когда мы играли на международной арене. В хорошем плане», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

Самая крупная победа «Динамо»: