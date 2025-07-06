Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Песьяков высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером «Динамо»

Песьяков высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о назначении экс-тренера донской команды Валерия Карпина в московское «Динамо».

«Я знаю Валерия Георгиевича достаточно хорошо, как мне кажется, как человека, который любит свою работу и не может без неё. Не буду углубляться и говорить, был ли это его ход конём или чтобы в медиа обсуждалось. Я знаю Карпина. Он фанат своего дела. Пока глаза горят, он будет работать. Четыре месяца достаточно, чтобы отдохнуть. Футболисты, которые закончили, говорят: отдохнул ты два-три месяца и как будто бы не знаешь уже, что делать. Понятно, что у Карпина была сборная. Но в нынешних реалиях как будто бы эта работа не доставляет столько проблем, сколько могла доставлять, когда мы играли на международной арене. В хорошем плане», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

Материалы по теме
В «Динамо» подтвердили, что «Зенит», «Спартак» и «Локо» были против совмещения Карпина

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android