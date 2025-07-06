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Сергей Песьяков: в новом сезоне увидим как минимум три провала у топ-клубов РПЛ

Сергей Песьяков: в новом сезоне увидим как минимум три провала у топ-клубов РПЛ
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился ожиданиями от грядущего сезона РПЛ, который начнётся 18 июля.

— Какие у тебя глобально ожидания от лиги? Есть «Зенит» после провального года, есть новый чемпион – «Краснодар», «Динамо» с Карпиным и «Спартак», который обозначил, что будет бороться за чемпионство.
— Уже даже много топ-клубов набирается. Мы ещё ЦСКА с «Локомотивом» не упомянули. Где-то рядышком «Рубин» — финансы позволяют. Четвёртое место для «Динамо», наверное, будет провалом. Для «Локомотива» — тоже. Здесь набирается шесть-семь команд, а призовых мест всего три. Поэтому как минимум три провала мы увидим (смеётся), — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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